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"Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по арбитражу

Пятница, 27 декабря 2019, 17:55
Газпром заплатил Нафтогазу 2,9 млрд долларов по арбитражу

ОАО "Газпром" заплатил НАК "Нафтогаз Украины" $ 2,9 млрд присужденных Стокгольмским арбитражем в споре о контракте на транзит.

Источник: Facebook-страница исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко

Прямая речь: "Да, Украина получила 2.918 миллиардов долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража".

Детали: Президента Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook написал, что "деньги уже на украинском счетах".

Предыстория: 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

"Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, и анонсировал, что новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Украинская правда
Темы: ГазпромНефтегаз
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