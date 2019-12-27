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Зеленский уволил руководителя СБУ Хмельницкой области

Пятница, 27 декабря 2019, 20:06
Зеленский уволил руководителя СБУ Хмельницкой области

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко.

Источник: Указ Президента №962/2019 на сайте главы государства

Дословно: "Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области".

Предыстория: Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016.

Украинская правда
Темы: СБУместная власть
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