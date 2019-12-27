Зеленский уволил руководителя СБУ Хмельницкой области
Пятница, 27 декабря 2019, 20:06
Президент Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко.
Источник: Указ Президента №962/2019 на сайте главы государства
Дословно: "Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области".
Предыстория: Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016.
Украинская правда