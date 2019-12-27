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Зеленский подписал Избирательный кодекс

Пятница, 27 декабря 2019, 22:49
Зеленский подписал Избирательный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом предложений президента.

Источник: данные на странице соответствующего законопроекта №0978 на сайте Рады

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Предыстория:

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предусматривают "открытые" региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.

В разделе XXII в статье 133 определено:

"Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты (далее - общегосударственный избирательный список, региональные избирательные списки) от партий.

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа".

Украинская правда
Темы: Зеленскийвиборызаконодательство
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