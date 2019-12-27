Зеленский подписал Избирательный кодекс

954 просмотра
Пятница, 27 декабря 2019, 23:49

Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом предложений президента.

Источник: данные на странице соответствующего законопроекта №0978 на сайте Рады

Читайте также: Прощай, мажоритарка! Что предусматривает новый Избирательный кодекс

Предыстория:

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предусматривают "открытые" региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.

В разделе XXII в статье 133 определено:

"Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты (далее - общегосударственный избирательный список, региональные избирательные списки) от партий.

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа".

Украинская правда
Темы: Зеленский виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский уволил Грицака в запас 27 декабря 2019, 19:50
У Зеленского считают некоторые аргументы КС "искусственно притянутыми" 27 декабря 2019, 16:06
Посол США похвалил Зеленского 27 декабря 2019, 12:54
Все новости
Главные новости
Зеленский подписал Избирательный кодекс
11 задержанных освободили в Одессе для обмена с боевиками – СМИ
"Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по арбитражу
Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий
Все новости
исследование

Почему нам нужно писать от руки

еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

Опыт

Как ботаник влюбляет в музей и природу даже взрослых

Поиск по сайту
Архив
Весь архів