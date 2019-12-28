"Слуги народа" подали в Раду закон о медиа
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Суббота, 28 декабря 2019, 00:29
Народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Инициаторами законопроекта стали нардепы от "Слуги народа". В частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко.
27 декабря проект закона получила Верховная Рада. Сейчас сообщается, что его передали на рассмотрение руководству ВР.
Текста законопроекта на сайте парламента еще не публиковали.
Напомним:
- В конце ноября Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в ней поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопрос независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
- Ожидается, что в законопроекте о медиа будет норма регистрации онлайн СМИ, работающих в Украине, а также регистрация соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью дальнейшего их налогообложения.
Украинская правда
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