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"Слуги народа" подали в Раду закон о медиа

Пятница, 27 декабря 2019, 23:29
Слуги народа подали в Раду закон о медиа

Народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Инициаторами законопроекта стали нардепы от "Слуги народа". В частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко.

27 декабря проект закона получила Верховная Рада. Сейчас сообщается, что его передали на рассмотрение руководству ВР.

Текста законопроекта на сайте парламента еще не публиковали.

Напомним:

  • В конце ноября Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в ней поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопрос независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
  • Ожидается, что в законопроекте о медиа будет норма регистрации онлайн СМИ, работающих в Украине, а также регистрация соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью дальнейшего их налогообложения.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаТкаченкоВерховная РадазаконодательствоСМИ
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