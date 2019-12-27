"Слуги народа" подали в Раду закон о медиа

Народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Инициаторами законопроекта стали нардепы от "Слуги народа". В частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко.

27 декабря проект закона получила Верховная Рада. Сейчас сообщается, что его передали на рассмотрение руководству ВР.

Текста законопроекта на сайте парламента еще не публиковали.

Напомним: