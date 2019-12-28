"Слуги народа" подали в Раду закон о медиа

1220 просмотров
Суббота, 28 декабря 2019, 00:29

Народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Инициаторами законопроекта стали нардепы от "Слуги народа". В частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко.

27 декабря проект закона получила Верховная Рада. Сейчас сообщается, что его передали на рассмотрение руководству ВР.

Текста законопроекта на сайте парламента еще не публиковали.

Напомним:

  • В конце ноября Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в ней поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопрос независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
  • Ожидается, что в законопроекте о медиа будет норма регистрации онлайн СМИ, работающих в Украине, а также регистрация соцсетей (Google, YouTube, Facebook) с целью дальнейшего их налогообложения.

Украинская правда
Темы: Слуга народа Ткаченко Верховная Рада законодательство СМИ


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раду от "Слуги народа" должен зайти директор GR-коммуникаций Atlas Weekend 27 декабря 2019, 13:42
"Формула Штайнмайера" может быть трансформирована – замглавы фракции "Слуга народа" 27 декабря 2019, 10:16
Драка в Раде: экс-нардепа от "Свободы" отправили под ночной домашний арест 26 декабря 2019, 23:27
Все новости
Главные новости
Зеленский подписал Избирательный кодекс
11 задержанных освободили в Одессе для обмена с боевиками – СМИ
"Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по арбитражу
Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий
Все новости
мнение

Как повлияет на развитие вашего ребенка меньшее количество игрушек?

еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

holiday

7 человек, не стоит обойти подарком в этом году

Поиск по сайту
Архив
Весь архів