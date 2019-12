В США прогремел взрыв на авиационном заводе

В американском городе Уичито, штат Канзас, произошел взрыв на заводе по производству самолетов Beechcraft. Более 10 человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: По словам местного директора службы скорой помощи, 11 человек были доставлены в больницы, а четверо получили лечение на месте происшествия. Кроме, того 4-х пострадавших уже выписали из больницы. Вскоре выпишут еще одного.

В результате взрыва никто не погиб, однако один человек получил серьезные травмы.

В спасательной службе считают, что взрыв произошел после повреждения 7,6-сантиметровой линии подачи жидкого азота. Утечку удалось сдержать, но газ все равно просочился.

Pictures of #Beechcraft explosion courtesy of Dave Barton. @KSNNews pic.twitter.com/BUwfSlTa31

Сооружение, в котором произошел взрыв, является частью комплекса зданий, в котором размещены сборочные и экспериментальные самолеты компании.

Причины взрыва расследуются.

Some photos from the Beechcraft building explosion this morning @KAKEnews pic.twitter.com/8RFSZ943e5