В США прогремел взрыв на авиационном заводе

В американском городе Уичито, штат Канзас, произошел взрыв на заводе по производству самолетов Beechcraft. Более 10 человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: По словам местного директора службы скорой помощи, 11 человек были доставлены в больницы, а четверо получили лечение на месте происшествия. Кроме, того 4-х пострадавших уже выписали из больницы. Вскоре выпишут еще одного.

Nitrogen Tank explosion Beechcraft/ Textron in Wichita, KS pic.twitter.com/Ynalwtybnj — Shane Haberlein (@HaberleinShane) December 27, 2019

В результате взрыва никто не погиб, однако один человек получил серьезные травмы.

В спасательной службе считают, что взрыв произошел после повреждения 7,6-сантиметровой линии подачи жидкого азота. Утечку удалось сдержать, но газ все равно просочился.

Сооружение, в котором произошел взрыв, является частью комплекса зданий, в котором размещены сборочные и экспериментальные самолеты компании.

Причины взрыва расследуются.