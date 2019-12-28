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В США прогремел взрыв на авиационном заводе

Суббота, 28 декабря 2019, 00:57
В США прогремел взрыв на авиационном заводе

В американском городе Уичито, штат Канзас, произошел взрыв на заводе по производству самолетов Beechcraft. Более 10 человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: По словам местного директора службы скорой помощи, 11 человек были доставлены в больницы, а четверо получили лечение на месте происшествия. Кроме, того 4-х пострадавших уже выписали из больницы. Вскоре выпишут еще одного.

В результате взрыва никто не погиб, однако один человек получил серьезные травмы.

В спасательной службе считают, что взрыв произошел после повреждения 7,6-сантиметровой линии подачи жидкого азота. Утечку удалось сдержать, но газ все равно просочился.

Сооружение, в котором произошел взрыв, является частью комплекса зданий, в котором размещены сборочные и экспериментальные самолеты компании.

Причины взрыва расследуются.

Украинская правда
Темы: СШАвзрыв
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