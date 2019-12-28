В Харькове подожгли вход в ОГА

В Харькове задержали мужчину, который поздно вечером поджег вход в здание Харьковской областной государственной администрации.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно: "Харьковская полиция задержала подозреваемого в поджоге двери административного здания.

За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р."

Детали: Информация о возгорании входной двери ХОГА поступила в полицию 27 декабря в 23-20. Пожар ликвидировали до приезда спасателей.

По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв.м. полотна двери.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) УК.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.