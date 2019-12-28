Земан может отказаться ехать к Путину на 75-летие победы над нацизмом

Президент Чехии Милош Земан думает об отмене визита в Москву на торжества по случаю 75-летия дня победы над нацизмом в Европе.

Источник: Parlamentnilisty

Детали: Таким образом, Земан прокомментировал критику российского МИД в адрес закона, который признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и последующей оккупации" Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

Земан считает позицию российского ведомства "абсолютной наглостью".

Дословно Земан: "Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад, я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и сейчас я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда или, что более вероятно, поехать туда и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину?".

Напомним: