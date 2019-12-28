Земан может отказаться ехать к Путину на 75-летие победы над нацизмом
Президент Чехии Милош Земан думает об отмене визита в Москву на торжества по случаю 75-летия дня победы над нацизмом в Европе.
Источник: Parlamentnilisty
Детали: Таким образом, Земан прокомментировал критику российского МИД в адрес закона, который признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и последующей оккупации" Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Земан считает позицию российского ведомства "абсолютной наглостью".
Дословно Земан: "Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад, я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и сейчас я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда или, что более вероятно, поехать туда и сказать россиянам: "Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину?".
Напомним:
- На торжества к Путину приедет президент Франции Эммануэль Макрон.
- В августе в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Беларуси, Армении и Сербии.
- В 2018 году на параде в Москве присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в 2017-м - президент Молдовы Игорь Додон, в 2016-м - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
- На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.