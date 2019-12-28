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В новогоднюю ночь в Киеве запретят движение возле Софии

Суббота, 28 декабря 2019, 07:58
В новогоднюю ночь в Киеве запретят движение возле Софии

31 декабря и 1 января движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской от Михайловской до Софиевской площади будет запрещено.

Источник: распоряжение КГГА, сообщает Официальный портал Киева, КП "Киевпастранс"

Детали: Движение запретят с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января - с 14:00 до 22:00.

В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик в субботу, воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 2:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями. 

Вместе с тем в новогоднюю ночь продолжат время работы автобусы, троллейбусы и трамваи, до 5:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше, фуникулер будет работать круглосуточно.

31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения (закрытии) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспортпразднования
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