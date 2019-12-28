Газовые переговоры с РФ могут затянуться - оператор газотранспортной системы

Представители Украины и РФ продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года, работа, вероятно, затянется на выходные.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на главу ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона.

Детали: По словам Макогона, переговоры продолжаются 28 декабря в Вене.

Дословно: "Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня и завтра", - сообщил глава ОГТСУ.