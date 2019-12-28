В Украине утвердили стоимость трансплантации органов

Правительство утвердило стоимость операций по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Источник: Постановление Кабинета министров от 18 декабря, сообщает Правительственный портал

Детали: В соответствии с постановлением, утвержден перечень услуг по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Также утверждены тарифы на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов, предоставляемых участниками упомянутого пилотного проекта.

Так, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) определена на уровне 323 798 грн., АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 230 грн.

Трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 грн, пересадка печени/части печени - реципиент - 855 039 грн.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом будет стоить 1 360 141,36 грн, аутологическая трансплантация - 1 308 393,3 грн.

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