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Турция запустит "Турецкий поток" 8 января

Суббота, 28 декабря 2019, 11:32
Турция запустит Турецкий поток 8 января

Турция запустит газопровод TurkStream ("Турецкий поток") в следующем месяце, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов 27 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Дословно: "Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера", - заявил Фатих Донмез, ссылаясь на запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) в ЕС 30 ноября.

Детали: Трубопровод природного газа "Турецкий поток" имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 млрд кубометров российского газа.

Вторая линия будет поставлять еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

До конца мая 2020 года планируется построить 308-километровый участок газопровода от болгарского села Польски-Сеновец к границе Сербии. 

Темы: газТурция
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