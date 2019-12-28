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Кличко пообещал в январе платежки со сниженными счетами за тепло

Суббота, 28 декабря 2019, 12:25
Кличко пообещал в январе платежки со сниженными счетами за тепло

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло на 22-23% меньше.

Источник: заявление Кличко в ходе заседания коллегии КГГА, сообщает Официальный портал Киева

Дословно: "В 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян", - заявил Кличко.

"Мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло", - добавил он.

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Напомним, 

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.
  • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Украинская правда

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Темы: КиевотоплениетарифыВиталий Кличко
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