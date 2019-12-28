Кличко пообещал в январе платежки со сниженными счетами за тепло

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в январе киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло на 22-23% меньше.

Источник: заявление Кличко в ходе заседания коллегии КГГА, сообщает Официальный портал Киева

Дословно: "В 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян", - заявил Кличко.

"Мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло", - добавил он.

Читайте также: Все, что вы хотели знать о тарифах: как меняются суммы в платежках и почему

Напомним,