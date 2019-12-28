Мэр Николаева заявил об обысках в горсовете

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Суббота, 28 декабря 2019, 16:18

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил об обысках в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета.

Источник: сообщение Сенкевича в Facebook

Прямая речь: "Только что мне сообщили, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда".

Детали: Сенкевич заявил, что городские власти "будет идти навстречу следствию и предоставят все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами".

Дословно: "Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям", - заверил мэр Николаева и добавил, что все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, "должны ответить за это перед законом".

Напомним,

В начале декабря сотрудники Управления СБУ и Главного управления нацполиции в Николаевской области провели обыски в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета из-за возможных хищений бюджетных денег при обрезке деревьев.

Украинская правда
Темы: Николаев обыски


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