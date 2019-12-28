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СБУ отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС

Суббота, 28 декабря 2019, 15:52
СБУ отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС

СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Отмечается, что деятельность нелегальных АЗС была прекращена в пределах более 20 уголовных производств.

Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения президента, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.

Специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

 

Операция осуществляется под процессуальным руководством ГПУ с привлечением специалистов ГСЧС и представителей руководства местных территориальных общин.

Дословно: "Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами.

По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 миллиардов гривен".

Что предшествовало: 26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

Украинская правда

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Темы: СБУбензин
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