СБУ отчиталась о закрытии 300 нелегальных АЗС

307 просмотров
Суббота, 28 декабря 2019, 16:52

СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Отмечается, что деятельность нелегальных АЗС была прекращена в пределах более 20 уголовных производств.

Во время спецоперации, которая проводилась во исполнение поручения президента, подразделения областных управлений СБУ провели проверки субъектов хозяйствования, реализующих опасные для жизни и здоровья граждан горюче-смазочные материалы.

Специалисты начали демонтаж незаконных конструкций. Продолжается досудебное следствие.

 

Операция осуществляется под процессуальным руководством ГПУ с привлечением специалистов ГСЧС и представителей руководства местных территориальных общин.

Дословно: "Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что комплексы функционировали с нарушением требований действующего законодательства. Их деятельность составляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами.

По предварительным оценкам экспертов, только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила 10 миллиардов гривен".

Что предшествовало: 26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

Украинская правда
Темы: СБУ бензин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский уволил руководителя СБУ Хмельницкой области 27 декабря 2019, 21:06
Зеленский уволил Грицака в запас 27 декабря 2019, 19:50
В Администрации морских портов обыски 27 декабря 2019, 15:48
Все новости
Главные новости
На РосТВ показали еще трех пленных украинцев, которых могут обменять
Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
Зеленский: Ждем обмена 29 декабря, полная верификация не завершена
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту
Все новости
экология

Выбрасывать грузовик мусора ежеминутно. Что происходит в Мировом океане

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

опрос

Чернобыль и Северное сияние – наиболее популярные мечты туристов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів