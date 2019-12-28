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У главы Минздрава появился еще один заместитель

Суббота, 28 декабря 2019, 16:12
У главы Минздрава появился еще один заместитель

Операционный директор группы компаний Into-Sana Дмитрий Луфер назначен заместителем министра здравоохранения.

Источник: распоряжение премьер-министра Украины от 27 декабря 2019 г. № 1377-р, Интерфакс-Украина

Детали: В начале декабря первый заместитель министра Андрей Семиволос выразил надежду, что команда МОЗ вскоре будет полностью сформирована.

Ранее с должности заместителя министра здравоохранения были уволены Младена Качурец и Михаил Загрийчук.

Постановлением от 18 декабря 2019 г. правительство увеличило до 6 количество заместителей министра здравоохранения.

В декабре заместителями главы Минздрава был назначен экс-первый замгендиректора Центра общественного здоровья Виктор Ляшко и исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Дмитрий Коваль.

По данным издания "Думская", одесская медицинская компания "Инто-Сана" формально принадлежит американской компании, но остается в собственности семьи экс-депутата Юрия Крука, которая участвовала в избирательной кампании Владимира Зеленского.

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Темы: МинздравКабинет министров
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