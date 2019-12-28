Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент подписал закон о янтаре

Суббота, 28 декабря 2019, 16:10
Президент подписал закон о янтаре

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря.

Источник: пресс-служба Министерства энергетики

Детали: В Министерстве отметили, что закон будет способствовать легализации добычи янтаря и обеспечит ответственное отношение к природе.

Документ регулирует земельные вопросы доступа к залежам янтаря.

Им обеспечивается введение строгой ответственности за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь; вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе; убирается ряд "дублирующих и архаичных" согласований (в частности, горный отвод и разрешение на снятие плодородного слоя).

Кроме того, законом устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами, и за уклонение от рекультивации земель.

Что предшествовало: 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря.

Читайте также: Закон о янтаре: что именно он меняет

Легализация добычи янтаря: не только о "солнечном камне", но и о нефти и газе

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: янтарьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
янтарь
Янтарокопатели во время войны стали партизанами - председатель Ровенской ОВА
"Я не имею права выйти и сказать: друзья, бегите". Глава Ровенской области Коваль о вероятности наступления из Беларуси
Янтарекопатели с топорами против СБУшников с пистолетами: ДБР расследует стычку на Ровенщине
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: