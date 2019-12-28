Президент подписал закон о янтаре

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря.

Источник: пресс-служба Министерства энергетики

Детали: В Министерстве отметили, что закон будет способствовать легализации добычи янтаря и обеспечит ответственное отношение к природе.

Документ регулирует земельные вопросы доступа к залежам янтаря.

Им обеспечивается введение строгой ответственности за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь; вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе; убирается ряд "дублирующих и архаичных" согласований (в частности, горный отвод и разрешение на снятие плодородного слоя).

Кроме того, законом устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами, и за уклонение от рекультивации земель.

Что предшествовало: 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря.

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