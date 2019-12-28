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Зеленский подписал закон об акцизах на топливо и спирт

Суббота, 28 декабря 2019, 18:13
Зеленский подписал закон об акцизах на топливо и спирт

Президент Владимир Зеленский подписал закон об улучшении администрирования акцизного налога.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Как указано на странице законопроекта, 27 декабря он был возвращен с подписью президента.

Что было раньше: 18 декабря парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога, которым:

- пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах;

- определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

- также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную),

- отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа.

Для промышленных потребителей продлен срок представления справки формы 2 до 15 календарных дней; уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Кроме того, законом предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

Украинская правда
Темы: Зеленскийбензин
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