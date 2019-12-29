Коболев рассказал о прогрессе переговоров по соглашениям с "Газпромом"

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что пока нет согласованных текстов газовых соглашений между "Нафтогазом" и "Газпромом" на выполнение Минского протокола.

Источник: Коболев в Facebook

Прямая речь: "Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нету."

Детали: По словам Коболева, работа продолжается над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом". Она определяет правила взаимодействия между операторами.

Также стороны обсуждают организацию транзита между компаниями. А именно условия прокачки газа украинской газотранспортной системой на следующие пять лет.

Кроме этого, происходит согласование мирового соглашения, которым определяются урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Коболев добавил, что над этим соглашением идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Украинская сторона готова отказаться от своих претензий только в обмен на что-то равноценное.

Также глава "Нафтогаза" рассказал, что на этих переговорах не обсуждается вопрос судебных исков по захвату активов компании в оккупированном Крыму, обязательность прямых закупок у россиян, штрафы Антимонопольного комитета и долги Януковича.

Читайте также: В шаге от контракта: чем закончились газовые переговоры России и Украины и где был Коболев

Предыстория: