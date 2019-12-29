Количество массовых убийств в США достигло рекорда в 2019 году

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 05:32

В 2019 году в Соединенных Штатах был зафиксирован 41 случай массовых убийств, что превышает все показатели, начиная с семидесятых годов прошлого века.

Источник: Associated Press

Детали: В результате этих нападений погибло 211 человек. Из 41 случая – 33 были связаны со стрельбой.

Массовым убийство считается такое, где погибло более четырех человек. Большинство убийств касались людей, которые знали друг друга. Во многих случаях до сих пор остается тайной, что именно побудило преступников убивать.

Как отмечает агентство, соответствующая статистика начала вестись в 2004 году. Ранее наибольшее количество массовых убийств был зафиксировано в 2006 году. Тогда случилось 38 таких случаев. Как свидетельствуют архивные документы, нынешние показатели превышают данные с периода семидесятых годов прошлого века.

Украинская правда
Темы: США


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