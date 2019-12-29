Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.
Источник: ГСЧС, Укргидрометцентр
Дословно ГСЧС: "По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).
29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)".
Детали: Вместе с тем, Укргидрометцентр сообщает, что 29 декабря в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.
На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-11° мороза.