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Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах

Воскресенье, 29 декабря 2019, 08:52
Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах
Фото Укринформ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.

Источник: ГСЧС, Укргидрометцентр

Дословно ГСЧС: "По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).

29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Вместе с тем, Укргидрометцентр сообщает, что 29 декабря в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем ​​небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.

 

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-11° мороза.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧСдороги
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