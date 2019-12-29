Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах

832 просмотра
Воскресенье, 29 декабря 2019, 09:52
Фото Укринформ

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.

Источник: ГСЧС, Укргидрометцентр

Дословно ГСЧС: "По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).

29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Вместе с тем, Укргидрометцентр сообщает, что 29 декабря в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем ​​небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.

 

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 7-11° мороза.

Украинская правда
Темы: погода ГСЧС дороги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гололедица и метели: синоптики предупредили о плохой погоде 28 декабря 2019, 06:02
До Нового года Украину будут поливать дожди со снежком 27 декабря 2019, 08:16
Декабрь в Киеве побил уже 9 температурных рекордов 26 декабря 2019, 17:15
Все новости
Главные новости
С Бахмута и ОРДЛО выехали к "Майорскому" для обмена - СМИ
Судья, освободившие экс-беркутовцев, принимали скандальные решения – СМИ
Родные Небесной сотни заявили об угрозах со стороны представителей режима Януковича
Активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО
Все новости
здоровье

10 ранних признаков беременности по оценкам экспертов

holiday

6 советов, как пережить праздники и не сойти с ума

Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Поиск по сайту
Архив
Весь архів