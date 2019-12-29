В воскресенье в 9 ОТГ проходят выборы

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 11:52

В воскресенье местные выборы проходят в 9 ОТГ, из них в шести - первые выборы, в трех - дополнительные.

Источник: пресс служба ЦИК

Детали: Первые местные выборы проходят в 6 ОТГ (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины, а дополнительные местные выборы - в 3 ОТГ (1 сельской, 2 поселковых) в 1 области Украины.

По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55 700 избирателей, в дополнительных - более 4,1 тысячи избирателей.

Дословно: "Все 55 избирательных участков на первых и 8 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме.

Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 10.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосование в 9 ОТГ продолжается в штатном режиме".

Справка: В течение более четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 22 декабря 2019 года Центральной избирательной комиссией был назначен первые местные выборы в 982 объединенных территориальных общинах.

Следовательно, после проведения выборов 29 декабря общая численность всех назначенных первых выборов в ОТГ составит 988.

Темы: виборы ЦИК


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