Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье в 9 ОТГ проходят выборы

Воскресенье, 29 декабря 2019, 10:52
В воскресенье в 9 ОТГ проходят выборы

В воскресенье местные выборы проходят в 9 ОТГ, из них в шести - первые выборы, в трех - дополнительные.

Источник: пресс служба ЦИК

Детали: Первые местные выборы проходят в 6 ОТГ (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины, а дополнительные местные выборы - в 3 ОТГ (1 сельской, 2 поселковых) в 1 области Украины.

По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55 700 избирателей, в дополнительных - более 4,1 тысячи избирателей.

Дословно: "Все 55 избирательных участков на первых и 8 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме.

Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 10.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосование в 9 ОТГ продолжается в штатном режиме".

Справка: В течение более четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 22 декабря 2019 года Центральной избирательной комиссией был назначен первые местные выборы в 982 объединенных территориальных общинах.

Следовательно, после проведения выборов 29 декабря общая численность всех назначенных первых выборов в ОТГ составит 988.

Темы: виборыЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
виборы
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ
Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: