Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украине, вероятно, передадут 80 человек – Денисова

Воскресенье, 29 декабря 2019, 11:02
Украине, вероятно, передадут 80 человек – Денисова
Скриншот с трансляции Офиса президента

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что, по предварительным данным, в рамках обмена в воскресенье Украине будет передано 80 человек.

Источник: пост Денисовой в Facebook

Дословно: "По предварительным данным, сегодня будет освобожден 80 наших ребят (но количество лиц может меняться).

Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации".

Детали: Как видно из трансляции Офиса президента, удерживаемые лица, которые будут переданы Украине, вышли из автобусов ОРДЛО и зашли в большую палатку, где происходит их идентификация.

После этого они отдыхают на улице возле палаток, звонят родным.

Для освобожденных украинцев также организовали полевую кухню. 

 
скриншот трансляции

По данным телеканала "112 Украина", их планируют доставить в Краматорск, а оттуда самолетом в киевский аэропорт "Борисполь".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: омбудсменпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
омбудсмен
Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец
Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец
Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: