Украине, вероятно, передадут 80 человек – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что, по предварительным данным, в рамках обмена в воскресенье Украине будет передано 80 человек.

Источник: пост Денисовой в Facebook

Дословно: "По предварительным данным, сегодня будет освобожден 80 наших ребят (но количество лиц может меняться).

Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации".

Детали: Как видно из трансляции Офиса президента, удерживаемые лица, которые будут переданы Украине, вышли из автобусов ОРДЛО и зашли в большую палатку, где происходит их идентификация.

После этого они отдыхают на улице возле палаток, звонят родным.

Для освобожденных украинцев также организовали полевую кухню.

скриншот трансляции

По данным телеканала "112 Украина", их планируют доставить в Краматорск, а оттуда самолетом в киевский аэропорт "Борисполь".