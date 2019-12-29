Украине, вероятно, передадут 80 человек – Денисова

1809 просмотров
Воскресенье, 29 декабря 2019, 12:02
Скриншот с трансляции Офиса президента

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что, по предварительным данным, в рамках обмена в воскресенье Украине будет передано 80 человек.

Источник: пост Денисовой в Facebook

Дословно: "По предварительным данным, сегодня будет освобожден 80 наших ребят (но количество лиц может меняться).

Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации".

Детали: Как видно из трансляции Офиса президента, удерживаемые лица, которые будут переданы Украине, вышли из автобусов ОРДЛО и зашли в большую палатку, где происходит их идентификация.

После этого они отдыхают на улице возле палаток, звонят родным.

Для освобожденных украинцев также организовали полевую кухню. 

 
скриншот трансляции

По данным телеканала "112 Украина", их планируют доставить в Краматорск, а оттуда самолетом в киевский аэропорт "Борисполь".

Украинская правда
Темы: омбудсмен пленные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинский ПЕН просит Денисову взять под контроль дело Шеремета 23 декабря 2019, 14:56
Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону – омбудсмен 10 декабря 2019, 13:20
"Охранника Яроша" травят в российской тюрьме из-за национальности 29 ноября 2019, 12:52
Все новости
Главные новости
Экс-беркутовцы уже на "Майорском" - адвокат
На КПВВ "Майорское" начался обмен между Украиной и ОРДЛО
С Бахмута и ОРДЛО выехали к "Майорскому" для обмена - СМИ
Судья, освободившие экс-беркутовцев, принимали скандальные решения – СМИ
Все новости
мнение

Почему комнатные растения не приносят вам пользы

еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів