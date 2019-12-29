Путин позвонил Трампу поблагодарить за "слив" спецслужбам
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Воскресенье, 29 декабря 2019, 18:13
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа "за переданную по линии специальных служб информацию".
Источник: пресс-служба Кремля
Детали: По информации пресс-службы российского президента, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Дословно: "Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщается на сайте Кремля.
Детали: Также в ходе разговора был "обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес и условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом".
Украинская правда
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