Путин позвонил Трампу поблагодарить за "слив" спецслужбам

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 18:13

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа "за переданную по линии специальных служб информацию". 

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: По информации пресс-службы российского президента, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.  

Дословно: "Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщается на сайте Кремля. 

Детали: Также в ходе разговора был "обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес и условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом". 

Украинская правда
Темы: Путин Трамп терроризм


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