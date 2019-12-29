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Путин позвонил Трампу поблагодарить за "слив" спецслужбам

Воскресенье, 29 декабря 2019, 17:13
Путин позвонил Трампу поблагодарить за слив спецслужбам

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа "за переданную по линии специальных служб информацию". 

Источник: пресс-служба Кремля, Интерфакс

Детали: По информации пресс-службы российского президента, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.  

Дословно: "Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщается на сайте Кремля. 

Детали: Также в ходе разговора был "обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес и условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом". 

Центр общественных связей ФСБ России в воскресенье заявил, что в РФ были задержаны двое россиян, намеревавшихся совершить теракт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. 

По данным ФСБ, задержание удалось провести 27 декабря "на основании информации, полученной ранее от американских партнеров".

Дословно: "У задержанных изъяты улики и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Возбуждено дело по статьям 30 (приготовление к совершению преступления), 205 (терроризм), 205.1 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ". 

Украинская правда
Темы: ПутинТрамптерроризм
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