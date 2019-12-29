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2019-й стал самым теплым за почти 140 лет и побил больше 30 рекордов

Воскресенье, 29 декабря 2019, 19:07
2019-й стал самым теплым за почти 140 лет и побил больше 30 рекордов

2019 год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 г.: температурные рекорды в течение года были побиты более 30 раз, иногда на 2-2,5°С.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им.Б.Срезневского

Детали: В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9 градуса выше нормы в 7,7°С.

Дословно: "Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев", - отмечают эксперты.

"Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С, но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С".

Детали: С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 градуса, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX в. в Одессе.

Также эксперты отмечают, что в 2019 г. осадков выпало лишь три четверти нормы, что сказалось на реках и уровне воды в озерах.

Дословно: "Для Украины, водные ресурсы которой сравнительно небольшие, это тревожный сигнал и стимул для мер по экономии воды".

Украинская правда

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Темы: погода
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