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Киберполиции разоблачила группу хакеров: взломали более 20 тысяч серверов в мире

Воскресенье, 29 декабря 2019, 20:19
Киберполиции разоблачила группу хакеров: взломали более 20 тысяч серверов в мире

Киберполиция разоблачила хакерскую группу, члены которой сломали более 20 тысяч серверов по всему миру.

Источник: Департамент киберполиции Украины

Детали: В состав группы хакеров входили трое украинцев и один иностранец, которые были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказы по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США.

По данным киберполиции, участникам группы удалось взломать компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.

Дословно: "Преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows".

"Часть серверов они также использовали в собственных целях: создания бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установку программных командных центров для вирусов типа "stealer", превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы. Часть "сломанных" серверов участники группы сбывали другим хакерам".

Детали: Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. На нескольких электронных кошельках было выявлено почти 80 тыс. долларов.

В местах проживания фигурантов международной хакерской группы проведены обыски, изъята компьютерная техника, носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.361 УК Украины. По результатам экспертиз компьютерной техники одному из участников объявлено о подозрении, решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам группы.

Украинская правда
Темы: хакерыХарьковполиция
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