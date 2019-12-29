В Польше заявили, что "атаки Путина" являются попыткой скрыть проблемы РФ

Атаки президента России Владимира Путина на Польшу в плоскости истории не имеют ничего общего с прошлым, а является попыткой скрыть последние проблемы и поражения России.

Источник: глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий на брифинге для СМИ 29 декабря, комментируя заявления Путина о том, что СССР не был агрессором против Польши, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Президент Путин многократно врал на тему Польши, и он это делал полностью сознательно. Как правило, это делается тогда, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное со своими действиями, и это давление не является историческим, а касается современной геополитической сцены".

Детали: По словам Моравецкого, в течение последних нескольких недель Россия потерпела "нескольких крупных поражений".

Прямая речь: "Неудачей завершилась попытка полного подчинения Беларуси, ЕС в очередной раз продлил санкции, наложенные за незаконную аннексию Крыма, переговоры в нормандской формате не только не принесли отмены этих санкций, но одновременно произошли очередные осложнения - на этот раз со стороны США, что значительно усложнило реализацию проекту Nord Stream-2".

Детали: Вместе с этим российских спортсменов отстранили от международных соревнований в связи с допинг-скандалом, добавил Моравецкий.

Дословно: "Слова Путина я воспринимаю как попытку скрыть эти проблемы", - отметил он и добавил, что Путин прекрасно осознает: его обвинения не имеют ничего общего с реальностью.

Моравецкий также подчеркнул, что российский народ "является крупнейшей жертвой палача Сталина и заслуживает правды".