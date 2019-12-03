"Крестный отец контрабанды" Альперин вышел из СИЗО

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО.

Источник: "Слово и дело"

Детали: За бизнесмена внесли залог в 70 миллионов гривен. Издание сообщает, что Альперина должны были уже выпустить из СИЗО.

Вечером в Facebook бизнесмена появился новый пост. Альперин поздравил Киев с первым снегом и отметил, что хочет "подбросить" свежих новостей о себе.

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Напомним: