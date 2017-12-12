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Подозреваемый в даче взятки НАБУ контрабандист вышел под залог

Вторник, 12 декабря 2017, 15:17

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро, вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен.

Об этом "Українським новинам" сообщил его адвокат Виктор Петруненко.

"Я могу подтвердить, что он уже несколько дней на свободе", – сказал защитник.

Адвокат не уточнил, кто внес залог за его клиента и когда он был внесен.

При этом в адвокатской фирме, которая предоставляет услуги Альперину, агентству сообщили, что залог за Альперина был внесен в начале декабря.

Как известно, 30 ноября в Генпрокуратуре сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца з возможностью внести залог 21 миллион гривен.

24 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГПУ разоблачили особу, предлагавшую сотруднику НАБУ 800 тысяч долларов взятки за прекращение расследования уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 миллионов гривен, подконтрольных разоблаченному лицу предприятий.

Отмечалось, что арестованные деньги принадлежат двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий предлагал известный одесский контрабандист Вадим Альперин.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, придать ему или третьему лицу неправомерную выгоду).

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Темы: НАБУвзятка
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