В Иране при разгоне массовых протестов убиты сотни человек

267 просмотров
Вторник, 3 декабря 2019, 02:27

В общей сложности от 180 до 450 человек, а возможно, и больше, были убиты за четыре дня в ходе акций протеста в Иране.

Источник: New york times

Детали: Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 200 процентов. За время проведения митингов по меньшей мере 2000 человек получили ранения еще 7000 человек были задержаны.

Правозащитники заявляют, что на видеозаписях разгона демонстрантов зафиксирована стрельба по безоружным людям. По имеющейся информации, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии по своим убитым родственникам.

Напомним:

  • Протесты в Иране начались 15 ноября после того, как правительство объявило о повышении цен на бензин и нормировании продаж.
  • С 17 ноября в Иране начали блокировать доступ в интернет. 
  • США призвали Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана.
  • Не менее 1000 демонстрантов были арестованы и более 100 людей были убиты во время столкновений с силами безопасности.

Темы: Иран митинги


powered by lun.ua
Материалы по теме
1 декабря 2019, 02:15
Иран задержал группу шпионов ЦРУ 28 ноября 2019, 02:32
США призвали Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана 24 ноября 2019, 05:49
Все новости
Главные новости
Кулеба рассказал, что мотивировало Путина к встрече в Париже
МИД вручило послу Венгрии ноту протеста за слова об автономии Закарпатья
Новости 2 декабря: Зеленский в западных СМИ, убийство сына депутата
Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и его семью
Все новости
Опыт

Протанцевать жизнь: три теплые истории бабушек

Дети

10 научных подсказок для родителей от американской економистки

советы

Черная пятница: как потратить деньги безопасно и с максимальной пользой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів