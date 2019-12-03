В Иране при разгоне массовых протестов убиты сотни человек

В общей сложности от 180 до 450 человек, а возможно, и больше, были убиты за четыре дня в ходе акций протеста в Иране.

Источник: New york times

Детали: Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 200 процентов. За время проведения митингов по меньшей мере 2000 человек получили ранения еще 7000 человек были задержаны.

Правозащитники заявляют, что на видеозаписях разгона демонстрантов зафиксирована стрельба по безоружным людям. По имеющейся информации, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии по своим убитым родственникам.

Напомним: