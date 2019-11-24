США призвали Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана
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Воскресенье, 24 ноября 2019, 05:49
Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук призвал руководство компаний Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащие представителям высшей власти Ирана.
Источник: twitter госдеп США
Детали: Хук заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, "пока они не восстановят интернет для своего народа".
Прямая Речь: "Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране".
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