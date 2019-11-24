США призвали Twitter, Instagram и Facebook заблокировать страницы лидеров Ирана

Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук призвал руководство компаний Facebook, Instagram и Twitter заблокировать страницы, принадлежащие представителям высшей власти Ирана.

Источник: twitter госдеп США

Детали: Хук заявил, что аккаунты президента страны Хасана Рухани, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и верховного лидера Ирана Али Хаменеи должны быть заблокированы, "пока они не восстановят интернет для своего народа".

Прямая Речь: "Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране".

Напомним: