"Читайте стенограммы": Трамп прочитал отчет республиканцев об импичменте
Президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента.
Источник: Twitter
Прямая речь: "Перед посадкой прочитал отчет республиканцев обо всем этом обман с импичментом. Прекрасная работа! В радикальных левых Нет дела. Читайте стенограммы. Этого нельзя позволить. Можем ли мы обратиться в Верховный суд, чтобы остановить это? ".
Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019
Предыстория:
- Республиканцы из Палаты представителей обнародовали отчет на 123 страницах, в котором отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.
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