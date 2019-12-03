"Читайте стенограммы": Трамп прочитал отчет республиканцев об импичменте

Президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента.

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Прямая речь: "Перед посадкой прочитал отчет республиканцев обо всем этом обман с импичментом. Прекрасная работа! В радикальных левых Нет дела. Читайте стенограммы. Этого нельзя позволить. Можем ли мы обратиться в Верховный суд, чтобы остановить это? ".

Just landed in the United Kingdom, heading to London for NATO meetings tomorrow. Prior to landing I read the Republicans Report on the Impeachment Hoax. Great job! Radical Left has NO CASE. Read the Transcripts. Shouldn’t even be allowed. Can we go to Supreme Court to stop? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Предыстория:

Республиканцы из Палаты представителей обнародовали отчет на 123 страницах, в котором отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

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