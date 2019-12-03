"Читайте стенограммы": Трамп прочитал отчет республиканцев об импичменте

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Вторник, 3 декабря 2019, 04:04

Президент США Дональд Трамп выразил желание обратиться в Верховный суд, чтобы остановить расследование импичмента.

Источник: Twitter

Прямая речь: "Перед посадкой прочитал отчет республиканцев обо всем этом обман с импичментом. Прекрасная работа! В радикальных левых Нет дела. Читайте стенограммы. Этого нельзя позволить. Можем ли мы обратиться в Верховный суд, чтобы остановить это? ".

Предыстория:

  • Республиканцы из Палаты представителей обнародовали отчет на 123 страницах, в котором отвергают обвинения демократов, лежащие в основе расследования по импичменту Трампа.

Узнать больше: 

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Темы: США Трамп импичмент


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