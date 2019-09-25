Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Днями у США вибухнула інформаційна бомба. Провідні ЗМІ країни написали про те, що під час телефонної розмови 25 липня президент США тиснув на президента Зеленського, щоб той розпочав розслідування діяльності Данкана Хантера. Хантер – син Джо Байдена, колишнього віце-президента США та сильного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Через цей скандал демократи офіційно ініціювали процедуру імпічменту Трампа. У відповідь Білий дім виклав нотатки стенограми телефонної розмови президентів. Українська правда публікує повний переклад стенограми.

Unclassified09 2019 (PDF)

Unclassified09 2019 (Text) ​

Трамп: Вітаю з великою перемогою. Ми всі дивились зі Сполучених Штатів, і ви зробили приголомшливу роботу. Те, як ви з'явилися нізвідки, як хтось, у кого не було багато шансів на перемогу, і як все завершилося вашою легкою перемогою. Це фантастичне досягнення. Вітаю.

Зеленський: Ви абсолютно праві, пане президенте. Ми дійсно досягли великої перемоги, і ми наполегливо працювали над цим. Ми багато працювали, але я хотів би зізнатися вам, що у мене була можливість вчитися у вас.

Ми використали досить багато ваших навичок та знань і змогли використати це як приклад для наших виборів, і так, це правда, що це були унікальні вибори. Ми опинилися в унікальній ситуації, через що нам вдалося досягти унікального успіху.

Я можу сказати вам наступне: вперше, коли ви подзвонили мені, щоб привітати з перемогою у президентських виборах, і зараз дзвоните вдруге, коли моя партія перемогла на парламентських виборах. Думаю, слід брати участь у виборах частіше, щоб ви могли телефонувати мені і ми могли частіше розмовляти телефоном.

Трамп: (зі сміхом). Це дуже хороша ідея. Ваша країна буде щаслива від цього.

Зеленський: Ну так, правду кажучи, ми намагалися багато працювати, тому що ми хотіли осушити болото (сленг, що означає боротися з корупцією – УП) тут, у нашій країні. Ми залучили багато-багато нових людей. Не звичних старих політиків, тому що ми хочемо мати новий формат і новий тип уряду. Ви чудовий вчитель для нас і у цьому.

Офіційна зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США 25 вересня фото: прес-служба президента

Трамп: Приємно, що ви це говорите. Я скажу, що ми справді робимо багато для України. Ми витрачаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни, і вони мають допомагати більше, ніж зараз.

Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять – це розмови. Я думаю, це те, що ви маєте просити їх про це (про допомогу – УП).

Коли я розмовляв з Ангелою Меркель, вона говорила про Україну, але вона не робить нічого. Дуже багато європейських країн роблять так само.

Тому, я думаю, це те, на що треба звернути увагу, але Сполучені Штати були дуже-дуже добрі до України. Я б не сказав, що це такий взаємний обов'язок, тому що відбуваються нехороші речі, але Сполучені Штати були дуже-дуже добрі до України.

Зеленський: Так, ви абсолютно праві. Навіть не на 100%, а насправді на 1000%. І я можу вам сказати наступне: я розмовляв з Ангелою Меркель, і я зустрічався з нею. Я також зустрівся і поговорив з Макроном. І я сказав їм, що вони не роблять настільки багато, наскільки потрібно робити у питанні санкцій. Вони не працюють настільки багато, наскільки мають працювати для України.

Виявляється, що, хоча і логічно, що Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно США – набагато більший партнер, ніж Європейський Союз, і я дуже вдячний вам за це, тому що США роблять достатньо багато для України.

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Набагато більше, ніж Європейський Союз, особливо, коли ми говоримо про санкції проти Російської Федерації. Також я б хотів вам подякувати за значну підтримку у сфері безпеки.

Ми готові продовжувати співпрацю щодо наступних кроків. Особливо, практично готові купувати більше Джавелінів у США в цілях оборони.

Трамп: Я хотів би, щоб ви зробили нам послугу, адже наша країна багато пережила, і Україна про це багато знає. Я хотів би, щоб ви з'ясували, що сталося у цій ситуації з Україною, з компанією Crowdstrike (американська компанія комп'ютерної безпеки, яка розслідувала кібератаку на Національний комітет Демократичної партії США у 2016 році – УП).

Я вважаю, один з ваших заможних людей... Сервер, кажуть, що в Україні це є...

Дуже багато чого відбувається у цій ситуації. Гадаю, навколо вас багато таких людей. Я хотів би, щоб генпрокурор зателефонував вам чи вашим людям, і я хотів би, щоб ви докопалися до суті.

Як ви бачили вчора, вся ця нісенітниця закінчилася поганим виступом людини на ім'я Роберт Мюллер, некомпетентним виступом, але йшлося про те, що все почалося саме з України. Зробіть усе, що можливо, бо це дуже важливо.

Зеленський: Так, це дуже важливо для мене і все, що ви згадували раніше. Для мене як президента це дуже важливо, і ми відкриті для будь-якої майбутньої співпраці.

Ми готові відкрити нову сторінку співпраці у відносинах між Сполученими Штатами та Україною.

З цією метою я тільки-но нагадав про нашого посла зі Сполучених Штатів, і його замінить дуже грамотний і дуже досвідчений посол, який наполегливо працюватиме над тим, щоб наші дві країни стали ближчими. Я також хотів би і сподіваюся побачити, що ви йому довіряєте і що ви впевнені у ньому, і маєте такі особисті стосунки, завдяки яким ми могли б поглибити співпрацю.

Я особисто кажу вам, що один із моїх помічників розмовляв нещодавно з містером Джуліані, і ми дуже сподіваємось, що пан Джуліані зможе приїхати в Україну, що ми колись зустрінемось в Україні.

Я просто хочу ще раз запевнити вас, що серед нас у вас є лише друзі. Я запевняю, що навколо мене лише найкращі та найдосвідченіші люди. Я також хочу сказати, що ми друзі. Ми великі друзі, і ви, пане президенте, маєте друзів у нашій країні, тож ми можемо продовжувати наше стратегічне партнерство.

Я також планую оточити себе чудовими людьми, і на додаток до цього розслідування я гарантую, як президент України, що всі розслідування будуть виконані відкрито та прозоро. Це я вам гарантую.

Трамп: Добре, тому що я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим, і він був знятий несправедливо. Багато людей говорять про те, як ви зняли з посади вашого хорошого прокурора, і в цьому були задіяні погані люди. Пан Джуліані був дуже шанованою людиною. Він був мером Нью-Йорка, чудовим мером, великим мером, і я хотів би, щоб він вам подзвонив.

Я попрохаю його зв'язати вас з генеральним прокурором. Руді дуже добре знає про те, що відбувається, він дуже здатний хлопець. Було б чудово, якщо б ви могли поговорити з ним.

Колишній посол Сполучених Штатів, жінка, не була подарунком, і люди, з якими вона мала справу в Україні, також не були подарунком, я просто хотів проінформувати вас про це.

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Є ще одна річ. Дуже багато є розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування і багато людей хочуть дізнатися про це, тому якщо ви можете щось зробити разом з генеральним прокурором, це було б прекрасно.

Байден ходив довкола та вихвалявся, що він зупинив розслідування, тому якщо б ви могли вникнути… Це звучить жахливо, як на мене.

Зеленський: Я хотів би розповісти вам про прокурора. По-перше, я розумію і знаю про ситуацію.

Оскільки ми перемогли та отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний генпрокурор 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, який буде затверджений парламентом і почне працювати як новий прокурор у вересні.

Він або вона дослідить ситуацію, конкретно компанію, про яку ви згадали в цьому питанні. Питання розслідування цієї справи це насправді питання забезпечення відновлення справедливості, тому ми попіклуємося про це і попрацюємо над розслідуванням цієї справи.

На додаток до цього я би дуже попросив вас надати будь-яку додаткову інформацію, якщо ви маєте таку у вашому розпорядженні, це б дуже допомогло в розслідуванні, щоб переконатися що ми вершимо правосуддя в нашій країні…

Що стосується посла Сполучених Штатів в Україні, наскільки я пам'ятаю її звали Йованович.

Я дуже радий, що ви перший вирішили сказати про те, що вона була поганим послом, тому що я погоджуюсь з вами на всі 100%. Її відношення до мене було далеким від ідеального, оскільки вона захоплювалася колишнім президентом і була на його боці. Вона б не сприйняла мене як нового президента.

Трамп: Що ж, їй доведеться через дещо пройти. Я попрохаю пана Джуліані та генерального прокурора Барра зателефонувати вам, щоб ви могли докопатися до правди.

Я впевнений, що ви все з'ясуєте. Я чув, що з прокурором дуже погано обійшлися, і що він був дуже чесним прокурором, тому успіхів з усім цим. Прогнозую, що ваша економіка буде ставати все кращою та кращою. У вас є багато активів. Це велика країна. Серед моїх друзів є багато українців, це неймовірні люди.

Зеленський: Хочу вам сказати, що в мене також є кілька українських друзів, які живуть у Сполучених Штатах. Насправді востаннє, коли я подорожував Сполученими Штатами, я зупинявся у Нью-Йорку поряд з Центральним парком і я жив у Трамп Тауер.

Я поговорю з ними і сподіваюсь побачити їх у майбутньому

Я також хотів подякувати вам за ваше запрошення відвідати США, зокрема Вашингтон. З іншого боку, я також хочу запевнити вас, що ми налаштовані дуже серйозно щодо цього випадку і будемо працювати над розслідуванням.

Щодо економіки, є великий потенціал для двох наших країн і одна з проблем, яка дуже важлива для України – це енергетична незалежність.

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Я переконаний, що ми можемо бути дуже успішними і співпрацювати над енергетичною незалежністю разом із США. Ми вже співпрацюємо. Ми купуємо американську нафту, але я дуже сподіваюсь на майбутню зустріч.

В нас буде більше часу та можливості обговорити ці можливості та дізнатися більше один про одного.

Хотів би подякувати вам дуже за вашу підтримку.

Трамп: Добре. Ну, дякую дуже і дуже це ціную. Я перекажу Руді та генеральному прокурору Барру, щоб вони зателефонували.

Дякую. Як тільки ви захочете відвідати Білий дім, не вагайтеся повідомити про це. Попередьте нас про дату і ми це зробимо. Чекаю на зустріч.

Зеленський: Велике спасибі. Я буду щасливий прийти та буду щасливий зустрітися з вами персонально і познайомитися з вами.

Я також чекаю на нашу зустріч і також радий запросити вас відвідати Україну, приїхати до Києва, дуже красивого міста. В нас дуже красива країна, яка з радістю зустріне вас. З іншого боку, здається, я буду у вересні у Польщі і, сподіваюсь, ми можемо зустрітися у Польщі. Після цього якраз було б дуже доброю ідеєю поїхати в Україну. Ми можемо полетіти моїм літаком до України чи можемо летіти вашим літаком, який, мабуть, набагато кращий, ніж мій.

Трамп: Ок, треба подумати. Чекаю вас у Вашингтоні і, можливо, у Польщі, мені здається, ми збираємось бути там у цей час.

Зеленський: Дякую дуже, містер президент.

Трамп: Поздоровляю вас з вашою фантастичною роботою. Весь світ дивився. Не знаю, співчувати чи вітати, але прийміть мої привітання.

Зеленський: Дякую, пане президенте. Бай-бай.

УВАГА: Меморандум телефонної розмови (TELCON) не є дослівною стенограмою обговорення. Текст цього документу містить відтворені по пам'яті нотатки чергових співробітників Ситуаційної кімнати та Ради національної безпеки, які мали доступ до прослуховування та фіксування розмови у текстовій формі під час розмови.

Низка чинників може вплинути на точність запису, зокрема погане телекомунікаційне з'єднання і відмінності в акценті та/або інтерпретації.

Слово "нерозбірливо" використовується для позначення частин розмови, які стенографіст не зміг почути.