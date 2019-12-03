Зеленский придумал наказание для "воров в законе"

Президент Владимир Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за создание преступных сообществ, участие в них и руководство ими.

Источник: сайт главы государства, законопроект №2513, зарегистрированный в парламенте

Дословно: "Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и т.п.".

Детали: Внесенный Зеленским проект закона предлагает внести изменения в Уголовный кодекс. В частности к терминам "организованная группа" и "преступная организация" добавляется понятие "преступная сообщество" и определяется ответственность за преступления, совершенные им.

Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе".

"Вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества".

Создание преступного сообщества или руководство такой сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых такой сообществом, – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Предлагается, что пребывание лица в статусе "вор в законе" будет караться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

За организацию и проведение сходки представителей преступных организаций или преступных сообществ с целью разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а так же содействие в ее проведении или руководство такой встречей (сходкой) – наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

В то же время от уголовной ответственности освобождается лицо, если оно добровольно и до начала встречи (сходки) заявило о ее участниках и указало точные место и время ее проведения.

В мотивационной части упоминается опыт Грузии, которая ввела в свое законодательство соответствующие юридические конструкции и это способствовало уменьшению давления "криминальных элит" на экономические и политические процессы и оттоку "воров в законе" из Грузии за рубеж, где не установлена ​​подобная уголовная ответственность.

Почему это важно: Одним из государств, куда из Грузии направились "воры в законе", стала Украина. В частности в 2018 году правоохранители выдворили из Украины 11 воров в законе. Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев жаловался, что преступники находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину. "Как говорят: мы их в ворота, а они в окно. Иногда доходит до абсурда", – отмечал Князев.