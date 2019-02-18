Князев сетует на воров в законе: Мы их в ворота, а они в окно
В 2018 году правоохранители выдворили из Украины 11 воров в законе.
Об этом рассказал 18 февраля председатель Нацполиции Сергей Князев, выступая на координационном совещании силовиков.
"Активизирована работа по противодействию лидерам организованных преступных группировок. В 2018 году полицией на территории Украины задержаны 14 воров в законе, из которых 11 выдворены за пределы государства", - отчитался он.
В то же время Князев пожаловался, что преступники находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину:
"Как говорится, мы их в ворота, а они в окно. Иногда доходит до абсурда", - отметил глава Нацполиции.
Напомним:
- Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин жаловался, что в последние годы в Украину как пчелы на мед слетаются криминальные авторитеты.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua