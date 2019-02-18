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Князев сетует на воров в законе: Мы их в ворота, а они в окно

Понедельник, 18 февраля 2019, 11:26

В 2018 году правоохранители выдворили из Украины 11 воров в законе.

Об этом рассказал 18 февраля председатель Нацполиции Сергей Князев, выступая на координационном совещании силовиков.

"Активизирована работа по противодействию лидерам организованных преступных группировок. В 2018 году полицией на территории Украины задержаны 14 воров в законе, из которых 11 выдворены за пределы государства", - отчитался он.

В то же время Князев пожаловался, что преступники находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину:

"Как говорится, мы их в ворота, а они в окно. Иногда доходит до абсурда", - отметил глава Нацполиции.

Напомним:

  • Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин жаловался, что в последние годы в Украину как пчелы на мед слетаются криминальные авторитеты.

Валентина Романенко, УП

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Темы: полиция
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