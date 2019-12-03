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Информационный телеканал Ахметова начал вещание

Вторник, 3 декабря 2019, 10:48

Информационный телеканал "Украина 24" "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова 2 декабря начал техническое вещание в эфирной цифровой сети DVB T2 компании "Зеонбуд".

Источник: Телекритика

Детали: Пользователи сети отмечают, что вещание телеканала началось в 6 утра.

В эфире телеканала по кругу идут сюжеты новостей "Сегодня" телеканала "Украина" (тоже Ахметова). Внизу экрана - беговая дорожка с актуальными новостями со ссылкой на сайт "Сегодня".

"Украина 24" позиционирует себя "общенациональным информационным телеканалом". В правом нижнем углу указано, что идет техническое вещание канала.

Когда новостной телеканал начнет полноценное вещание, не сообщается.

Что было раньше: В ноябре стало известно, что медиахолдинг олигарха Рината Ахметова запустит информационный телеканал "Украина 24" с декабря 2019​ года.

На заседании 7 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию телеканалу "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011"), который входит в "Медиа Группа Украина", из-за смены логотипа и концепции вещания.

По концепции "Украина 24" - информационный канал. Около 15 часов вещания в сутки информационные программы.

Темы: Ахметовтелевидение
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