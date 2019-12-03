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Тесть Зеленского работает помощником "слуги народа"

Вторник, 3 декабря 2019, 14:33
Тесть Зеленского работает помощником слуги народа

Отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на Бондаренко

Прямая речь: "Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем". 

 
"Слуга народа" Бондаренко 
Фото "Честно"

Детали: Кияшко работает помощником Бондаренко на общественных началах. По словам нардепа, Кияшко – не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов.

Бондаренко добавил, что с отцом Елены Зеленской он познакомился после парламентских выборов и вхождения в Верховную Раду. Тогда Кияшко якобы подошел к "слуге народа" вместе с другими помощниками и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта.

Сейчас тесть президента работает над темой очистки Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. В частности, изучает их возможную переработку в дорожное покрытие.

Кияшко является кандидатом технических наук, доцентом кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и сооружения на транспорте". 

 
скриншот с сайта Киевского института железнодорожного транспорта

По данным системы YouControl, ранее тесть президента был руководителем ООО "Криворижмонолитбуд" и ООО "Техноимпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

Справка: По закону о статусе народного депутата, каждый парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта. Они могут помогать нардепам на общественных началах или работать по трудовому договору, получая зарплату из госбюджета.

В 2019 году общий фонд выплат для оплачиваемых помощников депутата составляет около 48 тысяч гривен в месяц.

Предыстория:

  • Ранее организация "Экология. Право. Человек" сообщала, что Олег Бондаренко под видом сохранения лесов протянул через Раду вырубку Карпат.

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Темы: Слуга народаЗеленскийВерховная Рада
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