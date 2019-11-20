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Под видом сохранения лесов Рада упростила вырубку Карпат – экологи

Среда, 20 ноября 2019, 09:48
Под видом сохранения лесов Рада упростила вырубку Карпат – экологи

Экологи говорят, что принятый парламентом и подписанный президентом закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах самом деле упрощает рубку древесины.

Источник: организация "Экология. Право. Человек"

Детали: Отмечается, что после первого чтения законопроект действительно отвечал задекларированной цели и вносил запрет на проведение сплошных рубок оздоровления и формирования лесов.

В то же время благодаря поправкам № 6, № 11 и № 21, авторами которых являются народные депутаты Олег Бондаренко ("Слуга народа") и Степан Ивахив (депутатская группа "За майбутнє") законопроект, наоборот, только упрощает вырубку лесов Карпат.

В частности экологи говорят, что закон:

- снимает мораторий на проведение рубок главного пользования в отдельных категориях лесов (в высокогорных лесах, расположенных выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.п.);

- не вводит запрет на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования (можно будет срубить лес за несколько приемов, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 метра), которые по факту не сильно отличаются от сплошных;

- разрешает использование любых видов техники для проведения лесозаготовки.

Отмечается, что принятый законопроект поддержало Государственное агентство лесных ресурсов.

Что предшествовало: 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах.

Справка: Олег Бондаренко в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 60 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Эксперт "команды Зеленского" по вопросам экологии и правовым вопросам.

Степан Ивахив прошел в нынешний парламент как беспартийный самовыдвиженец по 21 округу (Волынская область). Член депутатской группы "За майбутнє". Первый заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Совладелец бизнес-группы "Континиум" и сетей автозаправок "WOG".

Знать больше: "На грани катастрофы. Пять крупнейших экологических проблем Украины"

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Темы: экологияКарпатыВерховная РадазаконодательствоЗеленский
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