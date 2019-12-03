В "Слуге народа" уверяют: Кэша для пенсионеров в ОРДЛО не будет

Законопроект "слуг народа" относительно выплат пенсий особам, проживающим на временно оккупированных территориях, не предусматривает выплаты через банки, которые не сотрудничают с украинской банковской системой.

Источник: Брифинг председателя комитета ВР по вопросам соцполитики, нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой относительно законопроекта 2083-д

Прямая речь Третьяковой: "(Законопроект – ред.) доработан и он занимается именно реализацией права людей на пенсию. Тех, кто является внутренне перемещенными лицами, а также тех, кто находится на временно неподконтрольных территориях".

"Наши оппоненты говорят, что мы предаем национальные интересы, когда возобновляем людей в правах на получение пенсии, или упрощаем процедуру идентификации. Хочу сказать, что этот законопроект не проработан для того, чтобы выплачивать деньги в кэше на территории неподконтрольной, в банках, которые не сотрудничают с украинской банковской системой".

"Этот законопроект направлен, в первую очередь, чтобы мы восстановили людей, проживающих на неподконтрольной территории, но работали на территории Украины и являются гражданами Украины, в правах на ту пенсию, которую мы выплачиваем своим гражданам".

Детали: Третьякова рассказала, что предыдущая власть сделала жестче систему идентификации людей, которые приезжают через пункты пропуска за пенсией. Она указала, что в течение полугода 2019 на КПВВ умерли 34 пенсионеры. По словам главы комитета, законопроект втрое увеличивает срок идентификации пенсионера. Также законопроект позволяет Пенсионному фонду Украины возобновлять пенсию без бумажного пенсионного дела, которое сейчас находится на неподконтрольной территории, из-за чего Пенсионный фонд до сих пор общается с Россией и придает ей персонифицированные данные.

Прямая речь Третьяковой: "Этот законопроект предусматривает определение размера пенсии независимо от того, где находится бумажный носитель".

Предыстория: