Под Киевом сбитая Porsche маршрутка насмерть придавила 2 пассажиров

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Вторник, 3 декабря 2019, 16:34

Под Киевом в городе Буча в результате столкновения маршрутного такси и автомобиля Porsche погибли двое пассажиров микроавтобуса.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Киевской области, Facebook-страница dtp.kiev.ua

Дословно полиция: "Предварительно, водитель Porsche столкнулся, выезжая со второстепенной дороги. ДТП стало роковым для двух пассажиров рейсового микроавтобуса, еще трех - госпитализировали".

 

Детали: В сообществе отметили, что Porsche не уступил дорогу маршрутке и въехал в ее бок. Очевидцы говорят, что люди выпали через стекло маршрутки и она завалилась на бок и придавил их.

Происшествие произошло на перекрестке улицы Полевая и улицы Островского. Отмечается, что на этом перекрестке постоянно случаются аварии.

 

На месте работает полиция и спасатели Киевской области, следственно-оперативная группа документирует событие.

 
 

Украинская правда
Темы: ДТП авария Киев


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