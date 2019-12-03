ООС: Боевики пообещали "тишину" вблизи обесточенной Марьинки

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Вторник, 3 декабря 2019, 18:37

Вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе и пообещали не стрелять в районе Марьинки, где украинская сторона будет восстанавливать электроснабжение.

Источник: вечерний брифинг ООС

Дословно штаб: "Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки".

Детали: В пресс-служба ООС напомнили, что в Марьинке обесточены 60 частных домов в связи с выведенными из строя линиями электропередач в секторах ведения огня боевиками.

4 декабря украинские ремонтные бригады планируют восстанавливать электроснабжение.

В то же время, российские наемники 3 декабря обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия украинские подразделения неподалеку Новолуганского и Лебединского.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


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