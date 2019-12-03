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Нардепы поддержали заявление "Евросолидарности" о неуклонном курсе на НАТО

Вторник, 3 декабря 2019, 19:28
Нардепы поддержали заявление Евросолидарности о неуклонном курсе на НАТО

Верховная Рада поддержала заявление фракции "Европейская солидарность", согласно которому Украина в декабре должна обратиться к парламентам стран-членов НАТО за Планом действий по членству в Альянсе.

Источник: проект постановления №2327, заседание Верховной Рады 3 декабря

Текст заявления: "Верховная Рада постановляет:

Призвать президента обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

Уполномочить главу Верховной Рады на подписание документов, совместно с президентом и премьер-министром, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

Обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной Плана действий по членству в НАТО".

Детали: В тексте также отмечается, что Украина является восточной границей Североатлантического альянса и "своей самоотверженностью в отпоре российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

За заявление "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины – приобретению полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" проголосовали 284 депутата.

На пленарном заседании проект постановления представлял экс-президент Петр Порошенко.

Этому предшествовало заявление 3 декабря, в котором политсилы Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука очертили "красные линии" для президента Владимира Зеленского на переговорах в нормандской формате.

Напомним:

  • Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обвинил Порошенко в пиаре на теме ПДЧ. Порошенко, мол, активно раскручивает эту тему, при этом сам во время своей каденции заявку не подал.
  • 1 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украине нет смысла подавать заявку о Плане действий по членству, потому что она имеет ряд других инструментов для сотрудничества с Альянсом.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаНАТОЕвропейская солидарность
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