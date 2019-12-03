Три фракции сделали предупреждение Зеленскому перед "нормандией"

Политсилы экс-президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука обозначили "красные линии" для президента на переговорах в Нормандском формате.

Источник: заявление "Евросолидарности", ВО "Батькивщина" и "Голоса" на заседании парламента 3 декабря

Детали: По словам подписантов, вызовы, которые стоят перед Украиной накануне нормандской встречи, могут поставить под угрозу саму украинскую государственность. Поэтому политсилы объявляют "нет капитуляции!" для недопущения реализации сценария Путина в Украине.

Они заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандской формате принципиальных позиций, "красных линий":

Дословно: "Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации: в частности вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине, никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Политические силы требуют обеспечения принципа - сначала безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение контроля Украины над украинской-российской границей".

Дополнительно: Политсилы обязались координировать свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства и призвали все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины.

Напомним: Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.