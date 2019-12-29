Зеленский об обмене: Это было непростое политическое решение
Президент Владимир Зеленский подытожил результаты обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
Источник: президент Владимир Зеленский
Детали: Зеленский отметил, что решение об обмене было трудно принимать, помня о жертвах харьковского теракта, и после встреч с семьями погибших героев Небесной Сотни.
Прямая речь: "Но я также встречался и с семьями пленных. И поэтому это решение необходимо было принимать.
Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев - мой долг как Президента Украины.
Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам "Нормандской четверки". Потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, - сделано.
81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украины. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями".
Детали: Президент также отметил, что борьба за освобождение и возвращение украинских граждан не завершена и государство продолжит освобождать своих граждан, содержащихся в Крыму, России и ОРДЛО.
Напомним:
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
- В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.