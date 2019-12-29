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Зеленский об обмене: Это было непростое политическое решение

Воскресенье, 29 декабря 2019, 23:17
Зеленский об обмене: Это было непростое политическое решение

Президент Владимир Зеленский подытожил результаты обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Зеленский отметил, что решение об обмене было трудно принимать, помня о жертвах харьковского теракта, и после встреч с семьями погибших героев Небесной Сотни.

Прямая речь: "Но я также встречался и с семьями пленных. И поэтому это решение необходимо было принимать.

Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев - мой долг как Президента Украины.

Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам "Нормандской четверки". Потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, - сделано.

81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украины. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями".

Детали: Президент также отметил, что борьба за освобождение и возвращение украинских граждан не завершена и государство продолжит освобождать своих граждан, содержащихся в Крыму, России и ОРДЛО.

Напомним:

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРосcияКрымДонбасс
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