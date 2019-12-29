Зеленский об обмене: Это было непростое политическое решение

Президент Владимир Зеленский подытожил результаты обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Зеленский отметил, что решение об обмене было трудно принимать, помня о жертвах харьковского теракта, и после встреч с семьями погибших героев Небесной Сотни.

Прямая речь: "Но я также встречался и с семьями пленных. И поэтому это решение необходимо было принимать.

Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев - мой долг как Президента Украины.

Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам "Нормандской четверки". Потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, - сделано.

81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украины. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями".

Детали: Президент также отметил, что борьба за освобождение и возвращение украинских граждан не завершена и государство продолжит освобождать своих граждан, содержащихся в Крыму, России и ОРДЛО.

Напомним: