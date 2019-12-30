Bloomberg назвал самого молодого миллиардера 2019 года

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Понедельник, 30 декабря 2019, 00:55

Молодым миллиардером в рейтинге Bloomberg стала 22-летняя Кайли Дженер.

Источник: Bloomberg

Детали: Американка Дженер основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 млн. долларов.

Издание отмечает, что за 2019 богатые люди мира стали богаче на 1,2 триллиона долларов, что на 25% больше, чем у них было на конец 2018. В то же время из 500 самых богатых людей мира в 52 сократились доходы.

Больше 2019 - на 36,5 миллиарда долларов - разбогател француз Бернар Арно, став третьим самым богатым человеком мира по рейтингу Bloomberg и одним из трех на планете с состоянием в более 100 млрд. долларов.

Несмотря на сокращение состояния почти на 9 млрд. долларов, владелец Amazon Джефф Безос остался возглавлять рейтинг самых богатых людей мира по более 111 миллиардов долларов.

Темы: США олигархи


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