В США прихожане церкви застрелили террориста, убившего двух человек

В американском штате Техас два человека погибли в результате стрельбы в церкви.

Источник: CBS

Детали: Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт. Нападающий успел убить двух человек, после чего был застрелен посетителями церкви.

В инциденте пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое.

Чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса Джефф Уильямс похвалил "героических прихожан", которые остановили боевика. По его словам, несколько прихожан быстро вытащили свое оружие вскоре после первого выстрела.