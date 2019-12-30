Lufthansa отменила более 170 рейсов

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Понедельник, 30 декабря 2019, 05:40

30 декабря, авиакомпания Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников.

Источник: DW

Детали: Отмена коснутся в основном рейсов внутри Германии. Самолеты не будут летать из Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа. Забастовки продлятся до 1 января 2020 года.

Причиной анонсированного забастовки давний спор по заработной плате. В течение рождественских праздников заинтересованные стороны пытались найти решение, но переговоры оказались неудачными.

Напомним:

  • В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 000 пассажиров.

Темы: Германия


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