30 декабря, авиакомпания Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников.

Источник: DW

Детали: Отмена коснутся в основном рейсов внутри Германии. Самолеты не будут летать из Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа. Забастовки продлятся до 1 января 2020 года.

Причиной анонсированного забастовки давний спор по заработной плате. В течение рождественских праздников заинтересованные стороны пытались найти решение, но переговоры оказались неудачными.

Напомним: