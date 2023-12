Компания Маска начинает продажу китайских электрокаров Tesla

Компания Илона Маска начинает продажу своих электрокаров Model 3, которые изготовили на заводе в китайском Шанхае.

Источник: китайский отдел компании в Twitter.

Дословно: "Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства на заводе Gigafactory 3 в Шанхае".

Tesla will deliver the first China-made Model 3 at Gigafactory 3 plant in Shanghai TODAY. The 15 customers who are slated to get their Model 3s first are Tesla employees. pic.twitter.com/bOTeR8wjUL