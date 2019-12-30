В Минсоцполитики объясняют, что борются со "схемами", а не легальным секонд-хендом

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Понедельник, 30 декабря 2019, 10:30

Инициатива Министерства социальной политики по борьбе со "схемами на гуманитарке" не имеет никакого отношения к легальгому бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей, то есть "секонд-хенда".

Источник: замминистра социальной политики Олег Коваль в Facebook

Детали: Министерство социальной политики отмечает, что борется со "схемами на гуманитарке" и не выступает против бизнес "секонд-хенда". Цель – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что довольно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов.

"Гуманитарную помощь" не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. Этим пользуются определенные дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн.

Прямая речь: "Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть" секонд-хендом ". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против!".

Что предшествовало: Министерство социальной политики сообщило, что разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины о запрете ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям.

Украинская правда
Темы: Минсоцполитики


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