Украина пока не будет подавать новые жалобы против РФ: создадут координационную группу

Украина намерена нанять топовых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, чтобы разработать стратегию юридического противостояния с Россией.

Источник: Интервью министра юстиции Дениса Малюськи "РБК-Украина"

Детали: Сейчас в Европейском суде по правам человека есть 5 исков Украины против России. По словам Малюськи, пока не планируется подавать новые жалобы против РФ. Минюст сфокусирован на существующих делах, "потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".

Прямая речь: "Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того, чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем.

Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. То есть, единого центра координации для юридического противодействия РФ нет. А это, по сути, юридическая война, и она, как и обычная война, требует штаба координации. К сожалению, сейчас этого нет, и мы хотим это изменить. Это касается исков не только Минюста, МИД или Минфина, но и госкомпаний, например, "Нафтогаза" и "Приватбанка"".

Дополнительно: Министр юстиции отметил, что по судебным процессам, которые ведет его ведомство, планов отзывать иски сейчас нет.