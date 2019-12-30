Украина пока не будет подавать новые жалобы против РФ: создадут координационную группу

1968 просмотров
Понедельник, 30 декабря 2019, 12:19

Украина намерена нанять топовых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, чтобы разработать стратегию юридического противостояния с Россией.

Источник: Интервью министра юстиции Дениса Малюськи "РБК-Украина"

Детали: Сейчас в Европейском суде по правам человека есть 5 исков Украины против России. По словам Малюськи, пока не планируется подавать новые жалобы против РФ. Минюст сфокусирован на существующих делах, "потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".

Прямая речь: "Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того, чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем.

Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. То есть, единого центра координации для юридического противодействия РФ нет. А это, по сути, юридическая война, и она, как и обычная война, требует штаба координации. К сожалению, сейчас этого нет, и мы хотим это изменить. Это касается исков не только Минюста, МИД или Минфина, но и госкомпаний, например, "Нафтогаза" и "Приватбанка"".

Дополнительно: Министр юстиции отметил, что по судебным процессам, которые ведет его ведомство, планов отзывать иски сейчас нет.

Темы: суд Росcия Минюст


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина рискует "сдать" свое правосудие пожеланиям страны-агрессора - заявление 29 декабря 2019, 15:31
Судья, освободившие экс-беркутовцев, принимали скандальные решения – СМИ 29 декабря 2019, 03:35
В ГПУ уверяют, что суд по экс-беркутовцам продолжится 28 декабря 2019, 23:47
Все новости
Главные новости
Обвиняемый в убийстве Захарченко, медсестра, бизнесмен – кого освободили из плена ОРДЛО
В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев — Лутковская
Президент: Без экс-беркутовцев мы бы не получили наших разведчиков
Самолет с освобожденными 76 украинцами приземлился в "Борисполе"
Все новости
Фото

Почему зимой важно не носить черное и быть заметным. Объясняет водитель

здоровье

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

исследование

Почему нам нужно писать от руки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів