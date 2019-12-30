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Малюська о "люстрации от Зеленского": не актуально

Понедельник, 30 декабря 2019, 12:05
Малюська о люстрации от Зеленского: не актуально

Министерство юстиции будет инициировать пересмотр закона о люстрации, чтобы учесть решение Европейского суда по правам человека, но расширении люстрации речь не идет.

Источник: интервью министра юстиции Дениса Малюськи "РБК-Украина"

Прямая речь: "Будем. Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ.

Единственное что, прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека. Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить".

Детали: По словам Малюськи, причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда трудно понять. Он считает это решение "не совсем однозначным". На вопрос планирует ли Украина его обжаловать, министр ответил: "Скорее всего да".

Относительно же идеи президента Владимира Зеленского о расширении люстрации на чиновников, которые были при власти с 2014 года, Малюська отметил, что Минюст ее не поддержал.

Прямая речь: "Могу говорить с юридической точки зрения, учитывая последние решения ЕСПЧ, что расширение объема люстрации не актуально. Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали".

Что было ранее: В июле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект люстрационного закона, который имел целью ограничить право чиновников 2014-2019 годов занимать даже выборные должности или быть адвокатами. В конце августа этот законопроект был отозван.

"Украинская правда" в Threads

Темы: люстрацияМинюстзаконодательство
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